Morazzone si gode un weekend da località turistica

Aveva ben visto, Maria Luisa Macchi, quando immaginò che la dimora di famiglia, Casa Macchi, potesse divenire “un museo che possa dare lustro a Morazzone”.

Con la donazione della casa al Fai e la riapertura, Morazzone diventa un piccolo luogo di richiamo turistico. Succede tutto l’anno ma un po’ di più in questo weekend, in cui il paese tra le colline vicino a Varese ha visto un enorme afflusso di visite per le Giornate Fai di Primavera.

Davvero tantissimi i visitatori arrivati, in auto ma anche in bici, per scoprire Casa Macchi – aperta come bene Fai nel 2022 – ma anche una serie di luoghi di valore storico in paese: il parco di Palazzo Perucconi, gli scavi archeologici della chiesa di Santa Maria Maddalena (inopinatamente distrutta negli anni Sessanta), la cascina Ronchetto e ancora – su un piccolo poggio dalla bella vista – la chiesa di Santa Maria Madre con i suoi affreschi.

Come sempre preziose le introduzioni ai monumenti affidate agli “apprendisti ciceroni” (delle medie locali e delle scuole superiori del territorio). Il nucleo vecchio del paese è un posto piacevole dove passeggiare, tra le vecchie corti, nonostante un ampio abbandono delle attività commerciali (seguito all’ampliamento dell’abitato), anche se qualche insegna qua e là ha persino un certo fascino vintage.

Seguendo le indicazioni degli “apprendisti ciceroni” si può poi notare qualche ulteriore elemento lungo le strade che collegano i diversi monumenti. Come la via XXVI Agosto – di fronte a Casa Macchi – che custodisce le memorie della battaglia risorgimentale del 1848, con il monumento ai garibaldini e la casa che ha tre palle di cannone in facciata, sotto la scritta che ricorda la data della battaglia.

Una giornata che dimostra la possibilità di costruire itinerari locali di richiamo, intorno al bene dei FAI che riporta ad atmosfere d’antan e alla civiltà contadina.