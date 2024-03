Pedone investito davanti al cimitero di Busto Arsizio. Trasportato con l’elisoccorso

Un uomo di 64 anni è stato investito da un’auto nel pomeriggio di oggi (giovedì) a Busto Arsizio, poco dopo le 17. L’investimento si è verificato all’altezza dell’attraversamento pedonale nei pressi del cimitero di Busto Arsizio, in via per Lonate Pozzolo.

Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica e, vista la gravità delle sue condizioni, anche l’elisoccorso di Areu che ha trasportato il ferito all’ospedale di Lecco in codice giallo dove sarà valutato dall’equipe della neurochirurgia.

Sul posto erano presenti anche due pattuglie della Polizia Locale cittadina per ricostruire la dinamica dell’investimento e deviare il traffico molto intenso a quell’ora.