Piccoli vigili del fuoco al Castello di Monteruzzo: Castiglione Olona ospita “Pompiere per un giorno”

Divertente appuntamento per i più piccoli settimana prossima a Castiglione Olona. Domenica 7 aprile (in concomitanza con la Fiera del Cardinale) l’assessorato alle Politiche sociali in collaborazione con l’associazione nazionale Vigili del fuoco di Varese, organizza “Pompiere per un giorno“, un divertente percorso a tema con giochi e attività che faranno conosce ai bambini e ragazzi l’attività dei Vigili del fuoco, e l’importanza della prevenzione.

Appuntamento dalle 10 alle 17 al parco del Castello di Monteruzzo.

Alla fine del percorso i bambini riceveranno il diploma di “Pompiere per un giorno”. Partecipazione gratuita e merenda finale per tutti.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.