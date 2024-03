“Pillole di felicità” per Besozzo con i bambini dell’Asilo Vasconi

In occasione della Giornata della Felicità, 20 marzo, l’Asilo Vasconi di Besozzo, ha organizzato una bella iniziativa: Regalare pillole di Felicità!, ovvero gli alunni hanno realizzato dei piccoli lavoretti di carta che hanno al cancello dell’asilo, poi hanno fatto un giro per Besozzo superiore, domani a Besozzo inferiore.

«Bello vedere i bimbi regalare questi cerchi colorati (pitturati e tagliati da loro stessi) con messaggi motivazionali sulla Felicità. È così che i bimbi piccoli imparano un termine astratto …perché hanno il bisogno di toccare, vedere e sentire per apprendere . Il creare per poi regalare ed infine il ” pensare” a cosa è per loro la felicit,.nascono così meravigliose frasi dettate dal loro cuore, la felicità è la mia mamma, è quella cosa che mi fa battere il cuore, è vedere la.mia mamma e papà uniti, la.felicita’ è perdere un dentino, la felicità è venire all’ asilo! E ancora una volta le maestre imparano dai bimbi…trovare e vivere la semplicità in tutto per gustarsi l’attimo!».