Pizzoccheri, trippa e risotto con l’ossobuco: il menù lombardo fa il bis da Al Posto Giusto a Masnago

Giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 marzo a cena e domenica 24 marzo pranzo e cena (è consigliata la prenotazione) ancora protagonista la Lombardia. Ma non solo: offerta speciale per le pause pranzo e per Pasqua un menù tutto da gustare

I piatti della tradizione piacciono sempre e così il menù lombardo fa il bis al ristorante Al Posto Giusto di Masnago. Giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 marzo a cena e domenica 24 marzo a pranzo e cena (è consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 3756733475) nel locale di via Amendola 7 si potranno gustare ancora i piatti tipici della Lombardia.

Dagli antipasti gustosi come i mondeghili con erbette ripassate e l’insalata di nervetti alla lombarda ai primi piatti amati come il risotto alla milanese con ossobuco e i pizzoccheri alla valtellinese, di secondo la trippa alla milanese o la tipica cotoletta alla milanese di vitello con insalata di pomodori. E di dolce una speciale crema lodigiana con lingue di gatto. QUI IL MENÙ COMPLETO

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. In più la sera c’è la possibilità fino a metà aprile di partecipare al concorso a premi marchiato Leffe: si possono vincere bicchieri della birra belga e anche un mini frigo.

Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa e ricca di soddisfazioni: 12 euro il menù completo con acqua o quarto di vino e caffè, con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Infine per chi non avesse già deciso cosa fare a Pasqua, ecco il menù ideato dallo staff de Al Posto Giusto di Masnago: di antipasto torta pasqualina su fonduta di asiago al pepe e salvia e il classico vitello tonnato, primi piatti con gnocchetti di patate con asparagi, nocciole e robiola e lasagna verde con ragù di lago e secondi piatti a scelta tra capretto al forno con patate alla birra oppure orata al forno con crema di finocchio e pomodorini confit. Di dessert una fantastica colomba in tiramisù. Tutto per 45 euro, bevande escluse. Anche qui, prenotazione consigliatissima (via cellulare e Whatsapp al numero 3756733475).

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp 3756733475

Facebook

IG