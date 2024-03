Ricettazione, due denunciati dalla polizia a Como

Nella mattinata di mercoledì le Volanti della Questura di Como ha denunciato due cittadini stranieri irregolari per ricettazione in concorso ed uno dei due ha anche ricevuto l’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Verso le 11.00 le volanti sono intervenute in via Paoli a Como a seguito di una segnalazione giunta al 112, in cui erano state descritte due persone che avevano fatto accesso in una proprietà privata. Gli agenti, giunti sul posto e acquisiti ulteriori dettagli dal proprietario dell’immobile, uno stabile in fase di ristrutturazione, hanno poi rintracciato i due mentre, a bordo di un vecchio Piaggio Ciao con targa elvetica, stavano percorrendo via Napoleona verso la città.

Dal primo controllo è emerso che entrambi erano stranieri e non avevano documenti al seguito. Sono stati quindi identificati per un 28enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora e un 18enne tunisino, irregolare e con svariati alias e precedenti di polizia a suo carico. Dagli accertamenti eseguiti tramite il Centro per la Cooperazione di Polizia Doganale di Chiasso è inoltre emerso che il ciclomotore era stato rubato la notte precedente a Balerna (CH) e che la proprietaria, una 69enne svizzera, si stava recando alla polizia cantonale per sporgere la denuncia di furto.

I due stranieri sono stati quindi portati in Questura, dove sono stati denunciati per la ricettazione del motorino e per le violazioni in materia di immigrazione. Il marocchino di 28 anni è stato anche munito dell’Ordine del Questore a lasciare entro sette giorni il territorio, mentre il vecchio “Ciao” è stato riconsegnato alla sua proprietaria.