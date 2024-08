Lite in un appartamento a Balerna finisce a coltellate

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale del Ticino comunicano che nella serata di ieri, poco dopo le 21, in un appartamento di Balerna una lite tra due persone è sfociata in un accoltellamento.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, nel corso del diverbio un 41enne svizzero domiciliato nel Mendrisiotto avrebbe riportato una seria ferita da arma da taglio a un braccio che ha necessitato un suo trasporto urgente in ospedale.

Per il gesto, è stato arrestato un 36enne svizzero domiciliato nella regione. Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, nonché i soccorritori del SAM e sono in corso accertamenti per stabilire cause e dinamica dei fatti. Le principali ipotesi di reato sono di tentato omicidio e lesioni gravi. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi. Considerati gli atti istruttori in corso, al momento non verranno fornite ulteriori informazioni.