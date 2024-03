Seregno si gioca la qualificazione: impegno difficile per l’Amca Elevatori Varese

Andato a vuoto il tentativo di qualificarsi per la fase finale di Eurocup 2 (una vittoria e tre sconfitte in Turchia) e riallacciati i fili con il campionato grazie al successo ottenuto a Parma, la Amca Elevatori Varese ritrova il campo amico di via Monte Generoso e vuole chiudere in anticipo il discorso “primo posto” nel girone.

Sabato 23 marzo alle 16,30 (ingresso gratuito) l’HSV ospita la Gelsia Seregno, avversaria di buon livello ma già battuta all’andata. In caso di vittoria la squadra diretta in panchina da Pedron e C. Marinello otterrà il primato anche per la matematica ma le insidie sono alte.

I brianzoli sono secondi in classifica ma in caso di sconfitta a Varese saranno quasi certamente raggiunti dai Bradipi Bologna che ospitano Parma. E in caso di parità tra le due squadre, saranno gli emiliani a ritrovarsi davanti per differenza canestri (e quindi qualificati alla seconda fase). Ecco perché la Gelsia arriverà al PalaCusInsubria con il coltello tra i denti.

L’Amca Elevatori punta invece a mantenere l’imbattibilità in campionato (il primo posto non è comunque in dubbio) e a preparare al meglio la seconda fase nella quale ci sarà in palio la promozione in Serie A, obiettivo dichiarato dal club biancorosso. Seregno schiera due ex di valore come Diouf e Molteni ma, come detto, all’andata Varese vinse sul campo dei brianzoli 56-75 con un ottimo rush finale. Roncari e compagni torneranno poi in campo il 6 aprile nel recupero contro l’Uicep Torino.