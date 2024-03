Successo per il campionato interscolastico firmato Canottieri Luino

Doppio impegno anche in questo fine settimana per la Canottieri Luino.

L’attenzione riservata all’attività scolastica è sempre notevole e la dimostrazione arriva dalla quarta edizione del campionato indoor interscolastico, realizzato con la partecipazione delle scuole che hanno aderito, per la stagione 2023-2024, al progetto “Remare a scuola”. Da novembre a febbraio ogni istituto ha svolto una fase interna per prepararsi e per formare gli equipaggi da schierare in occasione di questo evento.

Al via 120 studenti in rappresentanza di 5 istituti scolastici: massima energia sui 12 remoergometri collegati per simulare una regata, le gare sono state divise per età (2009/2010 – 2011 e 2012/13) nelle specialità di singolo e doppio, insieme anche a un quattro misto formato da due ragazzi e due ragazze. L’evento si è svolto presso la palestra dell’Istituto A. Manzoni di Lavena Ponte Tresa, messa a disposizione dal comune, alla presenza del vicesindaco e assessore allo sport Valentina Boniotto ed il medico della manifestazione Paolo Enrico.

La classifica finale premia l’ Istituto B. Luini di Luino (587 punti) davanti all’ Istituto Giovanni XXIII di Marchirolo (545), all’ Istituto D. Zuretti di Mesenzana (503), Istituto Vaccarossi di Cunardo (229) e Istituto A. Manzoni di Lavena Ponte Tresa (186). La Canottieri Luino ringrazia le scuole ed i professori che hanno coordinato le attività all’interno della scuola e hanno organizzato gli equipaggi: Simona Chiolerio (Marchirolo), Simone Morelli (Lavena Ponte Tresa), Elena Bessi (Mesenzana), Francesca Cappai (Luino) e Luigi Cassano (Cunardo). Sandro Morandi e Gaetano Seminatore hanno offerto supporto logistico, tutti gli allenatori e collaboratori della Canottieri Luino si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione.

Domenica, invece, dopo il rinvio causato due volte dal maltempo, all’Idroscalo di Milano si è recuperata la prima regionale Allievi Cadetti e Master. Successo per il doppio Allievi B di Tommaso Seminatore e Martino Scalfone, secondo posto per il cadetto Tiago Funaro e 4 di coppia Cadetti di Emanuele Buzzi, Tiago Funaro, Francesco Putignano e Nicolò Ioannoni.

Cinque i bronzi: i cadetti Emanuele Buzzi e Francesco Putignano, gli allievi B Marco Ghilardi, Federico Della Terza e Carmine Melone. Quinti i doppi Passera-Della Terza (allievi C), Manzo-Sorrentino (Master), gli allievi B Enea Casnedi e Giulia Gomiero. Sesto l’allievo B Manuel Mentasti, ieri all’esordio, e ottavi i cadetti Emanuele Fognini e Nicolò Ioannoni.