Un’escursione per scoprire le meridiane tra Sant’Ambrogio e Sacro Monte

L’equinozio di primavera è il giorno ideale per una escursione particolare, un “tour gnomico” organizzato da MeridianeVarese per scoprire gli orologi “solari” che si possono incontrare tra Sant’Ambrogio e il Sacro Monte. L’appuntamento è per mercoledì 20 marzo, è gratuito (ma è gradita la prenotazione), prenderà il via alle 9 e durerà al massimo 3 ore e 30′ (circa 4 chilometri).

La partenza è fissata da Piazza Milite Ignoto nel quartiere di Sant’Ambrogio dove si può osservare l’ultimo restauro realizzato su un palazzo prospiciente la piazza stessa; da qui in via Sacro Monte si possono trovare due antichi quadranti del 1729 da “salvare”. Di seguito in località Robarello si incontra una casa padronale con tre quadranti solari ottocenteschi.

Da quel punto si proseguirà percorrendo la strada in salita sino alla chiesa di S. Caterina a Fogliaro (antico quadrante ad ore italiche) per prendere poi la direzione del Sacro Monte sino alla piazzetta acciottolata di Oronco. Qui sulla facciata di una casa in prossimità della Cappellina Votiva, è dipinto uno dei più interessanti quadranti solari del territorio, per la tecnica gnomonica adottata e per la pregevole fattura artistica (segna le ore moderne, o francesi, scandisce le ore, le mezz’ore, i quarti d’ora ed i 5 minuti).

Da questa piazzetta parte una ripida e larga via acciottolata che porta, in circa 600 metri, all’inizio del Viale Sacro delle Cappelle con la chiesetta dell’Immacolata Concezione, uno dei primi edifici della grande opera chiamata “Fabbrica del Rosario” voluta da Federico Borromeo come baluardo contro le “insidie” del protestantesimo, in piena Controriforma. Sulla facciata è presente un raro orologio solare ad ore italiche realizzato su parete curva e orientato ad est, che segna dalla IX alla XVIII ora.

Poco distante si incontra sulla seconda cappella un’altro quadrante ad ore italiche. Dalla terza cappella in poi l’attenzione viene rivolta proprio alle cappelle soffermandosi sulla loro ubicazione e sulla scelta dell’esposizione astronomica delle stesse fatta a suo tempo per valorizzare con la luce del sole gli accadimenti rappresentati all’interno. Proprio alla sommità del Sacro Monte, sul fabbricato prospiciente il sagrato del Santuario, c’è infine un doppio quadrante indicante le ore italiche e le ore italiche “ad usum campanae”.

Il tour gnomico sarà guidato da Roberto Baggio che è raggiungibile al numero di telefono 335-5701723 (utilizzabile anche per la prenotazione).