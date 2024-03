UYBA a Cuneo per l’ultimo sforzo: una vittoria vuol dire salvezza

La UYBA Volley Busto Arsizio domenica 3 marzo è impegnata al Palazzetto dello Sport di Cuneo in una delle sfide più importanti di questa fase finale di stagione. Di fronte alle Farfalle ci sono le padrone di casa della Honda Olivero S. Bernardo di coach Micoli, attualmente al penultimo posto in classifica con 13 punti (8 in meno delle biancorosse) e quindi a forte rischio retrocessone (inizio partita ore 19.30, diretta Sky Sport e Now TV).

Lualdi e compagne, con il morale alto dopo la vittoria contro Firenze, proveranno a conquistare tre punti vitali per allontanare forse in via definitiva il rischio retrocessione. Dall’altra parte della rete però le piemontesi si giocano la possibilità di scavalcare Bergamo (in caso di sconfitta delle orobiche impegnate a Pinerolo) e uscire dalla zona rossa della classifica e sperare di giocarsi poi il tutto per tutto per restare in Serie A.

Ci si attende quindi una partita combattuta fino all’ultima palla, ricca di azioni che entusiasmino e accendano il tifo dei tanti appassionati che saranno presenti sugli spalti. Con una certa pressione da ambo i lati, una variabile da tenere conto in questo genere di incontri.

La UYBA in settimana ha salutato la centrale Paola Rojas, rientrata in patria per problemi fisici; a parte questo coach Cichello avrà a disposizione tutte le sue giocatrici. Tra le fila di Cuneo invece, coach Micoli dovrà ancora fare a meno di Adenusi, fuori verosimilmente fino a fine stagione, per l’infortunio al tendine d’Achille subito a inizio febbraio.

A commentare la gara, la capitana Giuditta Lualdi, che conferma il morale alto della squadra e la determinazione a conquistare la salvezza: “La settimana di allenamento è andata molto bene, stiamo lavorando tanto sul muro difesa, come nelle settimane precedenti, per cercare di creare un sistema di gioco che sia sempre più solido: siamo sicuramente pronte a giocarci questa partita con tutte le nostre armi. La sconfitta per 3-2 in casa dell’andata ci è un po’ rimasta lì e quindi abbiamo voglia di andare a Cuneo per fare punti, per portare a casa una vittoria ed essere sempre più vicini alla salvezza”.

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – UYBA Volley Busto Arsizio Cuneo: 1 Zhuang, 3 Scola, 4 Thior, 5 Tanase, 6 Ferrario (L2), 7 Sylves, 8 Stigrot, 9 Adelusi, 10 Kubik, 12 Enweonwu, 13 Signorile, 14 Hall, 15 Scognamillo (L), 17 Haak, 21 Molinaro. All. Micoli.

Busto Arsizio: 2 Bracchi, 3 Fini, 4 Piva, 5 Fields, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 19 Boldini. All. Cichello.

Il programma (9a di ritorno): Trasportipesanti Casalmaggiore – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Savino Del Bene Scandicci; Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara; Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Uyba Volley Busto Arsizio; Volley Bergamo 1991 – Wash4green Pinerolo; Allianz Vero Volley Milano – Aeroitalia Smi Roma; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Itas Trentino.

Classifica: Conegliano 60 (21 – 0); Milano 51 (18 – 3); Novara 50 (17 – 4); Scandicci 49 (17 – 4); Chieri 39 (12 – 9); Pinerolo 31 (10 – 11); Roma 30 (10 – 11); Vallefoglia 28 (9 – 12); Firenze 24 (9 – 12); Casalmaggiore 23 (7 – 14); BUSTO ARSIZIO 21 (6 – 15); Bergamo 15 (4 – 17); Cuneo 13 (5 – 16); Trentino 7 (2 – 19).