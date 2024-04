A Germignaga un viaggio nel “Mondo Liquido” di Moreno Bricchi

“Mondo Liquido”: questo l’affascinante titolo del nuovo libro, edito dal Gruppo Albatros, di Moreno Bricchi. Bricchi, impiegato tecnico nel mondo delle aziende di produzione farmaceutica, nel 1996, all’età di 35 anni, scopre l’attività subacquea.

Il mondo sommerso diventa una passione e comincia un percorso che lo porta a diventare istruttore, con l’obiettivo di insegnare alle persone ad andare sott’acqua in modo sicuro e consapevole, ma soprattutto tentare di trasmettere loro almeno una delle mille emozioni che il mare gli ha regalato. A un certo punto si dedica alla subacquea tecnica profonda, soprattutto al lago, e alle riprese subacquee, grazie alle quali conquista riconoscimenti in concorsi per videosub.

Istruttore subacqueo dall’esperienza ventennale, Bricchi presenterà il suo libro venerdì 12 aprile alle 20:30 alla Colonia Elioterapica di Germignaga. L’intenzione sarà quella di portare i presenti alla scoperta dell’affascinante mondo sommerso, lungo i viaggi che ha intrapreso nel tempo, ricchi di mete sorprendenti, incontri con uomini e creature marine straordinarie e altre meraviglie nascoste nel mondo liquido.

Dai laghi nostrani fino all’Egitto e poi alle Maldive, i suoi racconti coinvolgono, entusiasmano e proiettano in una dimensione blu assolutamente magica, ma anche fatta di pericoli da considerare responsabilmente. Dopo un’ampia scorta di avventure mozzafiato collezionate sott’acqua, l’ennesimo incidente di un sub lo segna al punto da dare un freno alla sua passione, ma l’Autore è consapevole che la voce del mare torna sempre a farsi sentire, come il melodioso canto di una sirena a cui non si può resistere. Quello di Moreno Bricchi è un libro emozionante che apre la mente a nuove sfide e opportunità di arricchimento, racconta intense e appassionanti storie di vita vissuta e svela tutti i retroscena di una realtà conosciuta a fondo.

Ulteriori informazioni sulla casa editrice e sull’opera potete trovarle cliccando qui: https://www.gruppoalbatros.com/prodotti/mondo-liquido-ii-edizione-moreno-bricchi/