A Ranco arriva “La vela per tutti”

NOTIZIARIO UISP del 18 aprile 2024

BASKET – In First League è tempo di playoff

La fase decisiva della stagione è iniziata, con la prima settimana di partite della post season. Qualche serie si sono già concluse con due secchi 2-0 ottenuti dai campioni in carica di Besozzo Horses e dal Deportivo Elite Varese, che hanno eliminato rispettivamente Ponte Tresa e Fortitudo Fagnano, rispettando i pronostici della vigilia. Passano al turno successivo anche Albizzate, che regola i comaschi di Albavilla, più facilmente fuori casa, che in via Vittorio Veneto. Colpo qualificazione di Daverio, che sbanca il campo della Manigunda e poi si conferma in casa, creando la prima sorpresa del tabellone. È invece 1-1 fra Montello Young e Master’s Hounds, con le due squadre che hanno vinto le rispettive gare casalinghe, match numero 3 in programma a Malnate in casa Young.

Appiano vince gara uno a domicilio, nella sfida numero 2, il Cso Borsano cede di 6 punti e saluta la stagione, con Appiano agli ottavi di finale. Nell’incrocio fra Fuco Varese e Kaire Sport, si parte con la vittoria di misura dei primi, che rispettano il fattore campo, grazie al sofferto 73-70 del 48′; qualche giorno dopo arriva il 2-0, grazie alla vittoria esterna dei varesini in quel di Lurate Caccivio, Kaire ko per 78-85. Anche il Montello Just Drink It passa agli ottavi: dapprima vince in un PalaMadda caloroso e ricco di pubblico superando il Tavernerio Ceres Moda ko per 76-69; a campi invertiti, vincono ancora i ragazzi del Just, che approdano al turno successivo dopo una gara equilibrata.

Nelle serie in cui si è giocata una sola partita, buona la prima per Luisago, che batte Origgio, al termine di una sfida aperta e tirata. In casa non sbaglia Travedona, i Pirates battono una Bobbiate che cede solamente nel quarto periodo. Figino Serenza ha la meglio sulla Wool Va Varese, in via Europa. Stesso copione, con la nettissima vittoria interna dell’Irish Venegono, squadra imbattuta in stagione, che supera Sesto Calende con oltre 40 punti di scarto. 1-0 casalingo anche per l’Antoniana, vincitrice del girone Est, che regola s Casnate la No Look Gerenzano. La Bst Tradate batte la Fulgor Somma, successo dei tradatesi, in via Carducci, che hanno la meglio sul team di Erini. Infine si chiude l’articolo, con la sfida tutta comasca fra Villaguardia ed Olgiate Comasco; in via Tevere prevale il Gsv di casa, che ha la meglio sugli olgiatesi del San

Giovanni Bosco.

NAZIONALE – 40 mila podisti per Vivicittà

È stata una grande festa di pace con partecipanti ben oltre le attese: l’edizione 2024 di Vivicittà è stata una festa per 40.000 podisti, propiziata dal bel tempo in tutta Italia. Al via in diretta su Radio 1 Rai sono scattati simultaneamente in 38 diverse città per la pace, la legalità, l’inclusione. Da Torino a Palermo, da Caivano a Roma, dove anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha preso parte a Vivicittà-staffetta per la pace che è partita dalla Moschea, ha toccato la Sinagoga ed è arrivata in piazza San Pietro.

Vincitore assoluto di Vivicittà 2024, in campo maschile, è il 30enne keniano Simon Kibet Loitanyang dell’Atletica Vomano, che ha vinto in 30:42 correndo a Pescara, precedendo il 23enne burundese Patrick Nimubona (30:58) che è arrivato secondo anche nella classifica assoluta nazionale. In campo femminile, vincitrice di Vivicittà nazionale è Rebecca Volpe, la 21enne di Noicattaro tesserata per l’Alteratletica Locorotondo, che nella prova di Bari ha corso in solitaria vincendo in 36:35. Secondo posto

assoluto per la 36enne Carla Cocco, che ha vinto la prova di Latina in 37:56.

LA VELA PER TUTTI – Sabato 20 aprile a Ranco

Sabato 20 aprile ci sarà la seconda edizione di “La Vela per tutti”. Il Club Velico Velagranda di Varese e Asd Vela Club 33 saranno insieme per vivere una giornata piena di emozioni insieme ai ragazzi dell’associazione Persone Disabili Onlus di Cassano Magnago. Scopo della giornata è consentire ai diversamente abili di praticare lo sport della vela in assoluta sicurezza, nel magico scenario del Lago Maggiore.

Ormai da anni, infatti, Uisp attraverso i suoi Club velici vuole trasmettere la passione dello sport della vela a tutti, anche a chi ha una limitata autonomia, sempre abbracciando il motto Uisp “sport per tutti”. Il ritrovo sarà alle 10 all’imbarcadero del Cantiere Nautico Brovelli a Ranco.