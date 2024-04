Danni anche al Sacro Monte di Varese. Il forte vento di mercoledì 10 aprile ha causato danni in tutta la provincia e, in particolare, sulla Via Sacra dove è caduto un albero.

Galleria fotografica Albero si schianta sulla cappella del Sacro Monte di Varese 4 di 5

Ad essere colpita l’undicesima cappella, dove un grosso ramo e altri più piccoli sono caduti sul tetto e altre parti della struttura. Al momento non è possibile stabilire se ci sono stati danni importanti.

Il fortissimo vento ha causato danni a Varese e in molte altre zone della provincia. Durante la notte sono stati oltre 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco per lo più per alberi caduti, anche su alcune automobili.