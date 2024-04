Autonomia differenziata, via libera in Commissione alla Camera, Pellicini: “Responsabilizza il territorio”

«Oggi (mercoledì 24 aprile ndr) in Commissione Giustizia abbiamo dato parere favorevole al disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario. In questo modo, viene data attuazione a quanto previsto dall’art. 116 della Costituzione. Si tratta di una riforma che mira a rafforzare e responsabilizzare il territorio attraverso intese con lo Stato, in cui il Parlamento avrà un ruolo fondamentale». Lo afferma in una nota l’onorevole Andrea Pellicini.

«E’ un’occasione storica anche per le regioni del sud, che potranno finalmente liberarsi dalle antiche catene dell’assistenzialismo e così contribuire in maniera determinante all’ammodernamento della macchina organizzativa della Nazione», conclude Pellicini.

Il provvedimento fa seguito ad un’ampia discussione sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che si è svolta già a partire dalla fine della XVII legislatura, a seguito delle iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017.

Per informazioni sul provvedimento è disponibile un “dossier“ sul sito della Camera dei deputati.