Cade da 5 metri mentre taglia una pianta, ferito ventenne a Dumenza

Stava tagliando un albero nei boschi di Dumenza quando è caduto dalla pianta facendo un volo di diversi metri. È successo poco prima delle 11 di oggi, lunedì 29 aprile a Pianazzo, località decentrata del paese del Luinese dove erano in corso lavori di taglio piante e a rimanere ferito un boscaiolo ventenne.

L’allarme è scattato subito e i soccorsi sono arrivati con automedica, ambulanza di Padana emergenza e un elicottero sanitario partito dall’ospedale Sant’Anna di Como con personale rianimatore.

Il ragazzo è stato immobilizzato e visitato, gli sono stati presi i parametri vitali e una volta stabilizzato è stato ricoverato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Varese: non è in pericolo di vita ma i medici dovranno curare il politrauma causato dalla caduta da alcuni metri, almeno 5.

Sul posto anche i responsabili di Ats Insubria per gli infortuni sul lavoro e i carabinieri.