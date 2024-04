Carlo Mazza sarà il nuovo questore di Varese

Carlo Ambrogio Enrico Mazza sarà il nuovo Questore di Varese. La decisione disposta dal Dipartimento della Pubblica sicurezza costituisce un ritorno per il dottor Mazza che dal luglio 2020 all’aprile 2023 era già stato Vicario del Questore proprio a Varese. Succederà all’attuale Questore Michele Morelli.

Il dott. Carlo Ambrogio Enrico Mazza, milanese e laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1987, ha una lunga e distinta carriera nella Polizia di Stato. Dopo aver iniziato nel 1990, ha ricoperto diversi ruoli significativi, tra cui dirigente alla DIGOS di Milano, specializzato in antiterrorismo e attività investigative legate al crimine organizzato internazionale. Ha anche servito come Esperto Antidroga presso l’Ambasciata d’Italia in Venezuela, gestendo importanti accordi internazionali e coordinando indagini cruciali. Tra le sue esperienze, ha diretto la Divisione Anticrimine a Verona e Vercelli, e ha lavorato come Vicario del Questore a Lecco e Varese. Dal maggio 2023, ricopre il ruolo di Questore della Provincia di Sondrio.