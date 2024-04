Crugnola vince anche da navigatore. Podio di classe per Jack Ogliari

Andrea Crugnola sul gradino più alto del podio in un rally non è una novità, anzi, ormai è la regola. La stranezza è vedere il tre volte campione d’Italia in quella posizione ma senza il volante tra le mani, bensì le note del percorso. Crugnola infatti si è imposto, domenica 7, nel Motors Show Rally Pavia nel ruolo di navigatore del pilota veneto Stefano Zambon che lo scorso anno aveva vinto un’altra gara in circuito, il “Vedovati”. Per la verità, Andrea ha comunque guidato in alcune prove della gara.

L’equipaggio Zambon-Crugnola era provvisto della nuova Citroen C3 WRC della scuderia EASI, la stessa che segue il varesino nel CIAR, il campionato italiano assoluto. La vettura numero 4 ha vinto il derby interno con la “sorella” affidata a Guido Zanazio e Cesare Brusa staccati di 47″4. Il podio assoluto è stato completato da “Linos” e da Alice Caprile sulla prima vettura di classe R5, una Volkswagen Polo.

Proprio la classifica di R5 regala altre soddisfazioni ai colori del Varesotto a partire dal podio di classe ottenuto dal veterano Giacomo Ogliari, affiancato da Lele Falzone a bordo della Skoda Fabia Rally2 del team Erreffe. Un risultato dedicato da Jack alla sorella Lilla, recentemente scomparsa, e ricordata dal pilota varesino con una scritta sulla vettura.

Top ten centrata anche da un altro pilota dei Sette Laghi, Dario Messori, ottavo su Skoda Fabia R2 insieme a Luca Pieri mentre Paride Brusa ha concluso subito dietro, undicesimo, su un’altra vettura ceca navigata da Matteo Sanfilippo.