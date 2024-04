Fractio Panis: dialogo su fede e filosofia a Morazzone

La Fractio Panis è un ciclo di incontri promossi da ACLI provinciali di Varese, Chiesa Battista di Varese, Comunità Monastica della S.S. Trinità di Dumenza, Equipe Decapoli, Spazio Asmara di Busto Arsizio, Comunità Pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce (Gazzada, Schianno, Lozza, Morazzone), durante i quali è possibile condividere insieme l’ascolto e l’approfondimento della parola di Dio.

«Io ritengo che ciascuno di noi abbia in sé un non credente e un credente, che si parlano dentro, si interrogano a vicenda, si rimandano continuamente interrogazioni pungenti e inquietanti l’uno all’altro. Il non credente che è in me inquieta il credente che è in me e viceversa» Carlo Maria Martini.

Il prossimo incontro, 3° del ciclo 2024, si terrà sabato 20 aprile e affronterà il tema “Rimozione della morte e senso della storia. Filosofia”, con una relazione del professore Romano Màdera.

L’appuntamento è presso l’Oratorio di Morazzone in via XXVI Agosto n.8 alle ore 19:00 (per chi lo desiderasse è possibile partecipare alla S. Messa prefestiva delle ore 18:00 presso la chiesa parrocchiale).

Al termine dei lavori, alle ore 21:00, cena conviviale aperta a tutti i partecipanti.

Romano Màdera è filosofo e psicoanalista. Già professore ordinario di Filosofia Morale e di Pratiche Filosofiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, è fra i fondatori della Scuola superiore di Pratiche Filosofiche «Philo» e della Società degli analisti biografici a orientamento filosofico (SABOF). Fa parte delle associazioni di psicologia analitica AIPA e IAAP, del Laboratorio Analitico delle Immagini e della redazione della «Rivista di Psicologia Analitica». Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: La carta del senso. Psicologia del profondo e vita filosofica (2012), Carl Gustav Jung. L’opera al rosso (2016), Sconfitta e utopia. Identità e feticismo attraverso Marx e Nietzsche (2018), Il caos del mondo e il caos degli affetti (2020, insieme a Gordon Cappelletty) e Il metodo biografico. Come formazione, cura, filosofia (2022). Collabora per vari giornali e trasmissioni radiofoniche italiane.