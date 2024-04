Gli Skorpions vogliono fare bottino pieno anche in casa dei Panthers

Le prime tre di campionato sono state molto incoraggianti per gli Skorpions Varese, con tre belle vittorie e tanti segnali positivi in attacco – con il quarterback Ryan Griffin sta dimostrando tutto il suo valore – e la difesa che in ben due uscite ha lasciato gli avversari a zero.

Quello di sabato 6 aprile (ore 14.30) in casa dei Panthers Parma, contro i campioni d’Italia in carica, sa molto di esame di maturità per i ragazzi di coach Nick Holt che a Colorno dovranno dimostrare le proprie ambizioni di leader della stagione.

La squadra di Parma sarà alla prima gara interna stagionale dopo tre trasferte e vorrà migliorare il ranking di 2 vittorie e 1 sconfitta maturato fino a oggi.

Di sicuro non mancherà lo spettacolo, con due team molto ben attrezzati e pronti a dare il massimo per portarsi a casa la vittoria.