I Repubblicani entrano fra le forze civiche moderate del PPE

Oggi – lunedì 29 aprile 2024 – a Roma si svolge la conferenza stampa condotta da Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, che ha come argomento la presentazione della “Alleanza delle forze civiche moderate per il futuro del PPE”. L’Associazione politica “I Repubblicani” ha sottoscritto con convinzione l’appello rivolto ai movimenti di ispirazione liberale, europeista e riformista per sostenere alle prossime elezioni Europee un’unica lista centrista e moderata, espressione dei valori del Partito Popolare Europeo.

Tant’è vero che Marco Reguzzoni, presidente dei Repubblicani (realtà creata nel 2015 d’intesa con Silvio Berlusconi), è candidato come indipendente nel collegio Nord Ovest sotto il simbolo PPE–Forza Italia–Berlusconi. «Abbiamo sposato con convinzione questa istanza – spiega Reguzzoni – perché ci riconosciamo nei principi base dell’iniziativa. L’intesa nasce dalla necessità di unire le forze per poter incidere, pur nel rispetto dell’autonomia politica e organizzativa di ogni singola associazione e forza civica moderata».

In vista della conferenza di Tajani, lo stesso Reguzzoni sottolinea così la valenza del progetto: «Il futuro dell’Europa va costruito dando forza e autorevolezza al ruolo del PPE, realizzando misure concrete per la tutela delle imprese, della produzione e dei lavoratori. Recuperare il valore del nostro lavoro e dei nostri soldi dev’essere la linea guida per le Europee».