Il 26 aprile chiusi gli uffici comunali di Busto Arsizio

L’amministrazione comunale di Busto Arsizio informa che gli uffici comunali saranno chiusi venerdì 26 aprile. Verranno comunque garantiti i servizi essenziali per le pratiche di denuncia di decesso presso l’ufficio stato civile e di autorizzazione al trasporto funebre presso l’ufficio cimiteri e le attività essenziali della Polizia Locale. Inoltre verrà garantita la piena funzionalità dei Servizi Demografici, dei Musei cittadini e della Biblioteca. Dalle 8.00 alle 14.00 sarà aperto anche lo sportello (accesso da via Candiani 1b) attivato da Agesp per la distribuzione dei sacchi azzurri per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti ai cittadini che risiedono nella zona centro. In allegato l’ordinanza sindacale n. 6 del 19.4.2024.