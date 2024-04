Incidente a Varese sulla Sp1, rallentamenti

Un incidente stradale lunedì mattina, 22 aprile, ha causato rallentamenti sulla strada del lago attorno alle 9.30.

Si tratta della Sp1 all’altezza della rotatoria di via Corridoni dove due veicoli si sono scontrati. Non vi sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti delle auto, tamponati nei pressi della rotonda provenendo dalla Schiranna in direzione Capolago.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa italiana della Valceresio che ha soccorso un uomo di 48 anni, in codice verde.

L’intervento ha causato limitati rallentamenti.