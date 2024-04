Investiti da un’auto in monopattino: due adolescenti in ospedale in codice rosso

Grave incidente nella mattinata di martedì 30 aprile a Pregnana Milanese, dove poco prima delle 8 in viale dell’Industria, per cause ancora in fase di accertamento, un monopattino con a bordo due adolescenti è stato urtato da un’auto che viaggiava nella stessa direzione.

Per soccorrere i feriti, un ragazzo di 15 anni, una ragazza 16 anni e un uomo di 28, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e l’automedica di Legnano in codice rosso. La ragazza ha riportato un trauma cranico, il ragazzo invece un trauma alla schiena: dopo le prime cure sul posto i due giovani sono stati portati, sempre in codice rosso, al pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano. Per il 28enne alla guida dell’auto, invece, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Nerviano, che si stanno occupando dei rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Foto di archivio