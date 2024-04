L’11 maggio la finale di Coppa Italia per la Solbiatese

(Foto Facebook – Solbiatese 1911)

La Solbiatese ha la data per sognare: la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che la finale della Fase Nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, che dà diritto alla promozione diretta in Serie D, si giocherà sabato 11 maggio alle ore 16.00 allo stadio “Gino Bozzi” di Firenze.

Di fronte ai nerazzurri ci sarà il Paternò, squadra della provincia di Catania, che nella semifinale di ritorno ha battuto 2-0 il Teramo, vittorioso 2-1 all’andata.

La conferma della data è arrivata con il comunicato del Giudice Sportivo, che ha confermato i risultati delle due semifinali, passando oltre ad un possibile reclamo dell’Atletico Bmg per un errore nella lista della Solbia.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.

REGOLAMENTO

In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità verranno esequiti i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.