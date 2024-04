L’iniziativa solidale di Coop è stata un successo: con “Dona la spesa” raccolti 50mila chili di beni di prima necessità

Ancora una volta, l’iniziativa “Dona la Spesa” di Coop ha superato ogni aspettativa, dimostrando il valore della nostra comunità.

Sabato 13 aprile, grazie alla generosità e alla solidarietà dei soci e clienti Coop, sono stati raccolti 53.124 chili di beni di prima necessità, tra alimenti a lunga scadenza come pasta, riso e cibo in scatola, prodotti per la casa, per l’igiene personale e per l’infanzia, superando anche la raccolta dello scorso ottobre.

Queste preziose donazioni verranno presto distribuite alle famiglie e alle persone in difficoltà grazie all’operato dei volontari delle associazioni benefiche presenti sul territorio che si occupano quotidianamente di aiutare chi ne ha più bisogno.

Coop ha diffuso un messaggio di ringraziamento: “Grazie a tutti i Soci e clienti che hanno partecipato alla raccolta contribuendo ad alimentare quel circuito virtuoso di solidarietà a km zero che contraddistingue la nostra cooperativa”.