Mana Nero fumetteria: il nuovo Cuore Ludico di Tradate

Aprile segna un momento speciale per gli appassionati di fumetti, giochi di carte, e tutte le meraviglie della cultura nerd e geek. A Tradate, dalle 13.30 alle 19.30, inaugurerà infatti la fumetteria Mana Nero che auspica a diventare il punto di riferimento per gli amanti dei fumetti e delle graphic novel. Gestita da tre giovani varesotti, la fumetteria è situata in via Volta 16 e aprirà i battenti domenica 14 aprile.

Mana Nero è il risultato della visione condivisa di tre giovani imprenditori locali (nella foto sotto) che hanno deciso di unire le proprie passioni e competenze dando vita alla fumetteria. L’obiettivo? Offrire non solo un’ampia selezione di fumetti, carte da gioco, gadgets e giochi in scatola, ma anche un luogo dove i clienti possano sentirsi parte di una comunità.

I tre del Mana Nero non si limitano alla vendita di prodotti, ma si impegnano attivamente nell’organizzazione di eventi e attività ludiche per persone di tutte le età. Le sessioni di gioco, che vanno dai tornei alle serate di gioco libere, sono progettate per coinvolgere sia i giovani che gli adulti, creando un ambiente divertente e inclusivo per tutti gli appassionati.

Ma l’impegno dei tre del Mana Nero va oltre le mura della fumetteria. Sono aperti a collaborazioni con enti locali come Proloco, associazioni, biblioteche, oratori e scuole per promuovere l’importanza del gioco e della socializzazione attraverso l’attività ludica. La partecipazione a feste di paese, circoli e oratori è più che gradita, poiché tutto ciò che contribuisce alla creazione di comunità e solidarietà rientra negli ideali di Mana Nero.

Con il sostegno della comunità locale, i Tre del Mana Nero guardano fiduciosi al futuro, pronti a creare un luogo dove la passione per i fumetti e i giochi possa unire le persone e alimentare la fantasia di generazioni a venire.

ORARI DI APERTURA

Mercoledì e Venerdì 13.30 – 19.30 / 21.00 – 00.00

Martedì e Giovedì 10.00 – 12.00/ 13.30 – 19.30 / 21.00 – 00.00

Sabato 10.00 – 12.00 / 13.30 – 19.30

Domenica 13.30 – 19.30

CONTATTI

Mana Nero Fumetteria

Via Alessandro Volta, 16, 21049 Tradate VA

T: 0331 171 2653

@: mananerofumetteria@gmail.com

Facebook | Instagram | Tik Tok