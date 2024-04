Pegaso Vela e Uisp insieme al timone con i Lions

NOTIZIARIO UISP del 24 aprile 2024

BASKET – First League, seconda settimana di playoff

.

Si qualifica agli ottavi di finale l’Irish Venegono, che dopo aver vinto in casa, supera una coriacea Sesto Calende; avanti anche Gavirate, che batte con un secco 2-0 i piemontesi dei Beavers Borgomanero. Qualificazione centrata anche per il Gsv Villaguardia, che batte 2-0 il San Giovanni Bosco Olgiate, che cede anche a domicilio di 17 lunghezze. 2-1 per il Montello Young, che elimina il Master’s Hounds Cantù, ed ora sfiderà il Deportivo Elite. Pareggia la serie Somma Lombardo, la Fulgor batte il Bst Tradate e di conseguenza sarà necessaria gara tre.

Nelle prime gare dei playout, doppia vittoria esterna per Rovello ed Orange Five. I

rovellesi espugnano il campo dei Boosters Vedano Olona per 65-62, mentre Busto Arsizio, grazie ad un finale brillante, sbanca il campo del Basket Venegono. Mercoledì 17 aprile sancisce la qualificazione agli ottavi di finale playoff per i Pirates Travedona che si impongono nettamente ad Azzate sul Bobbiate, che va in vacanza. Vince la Wool Va su La Sezione ed è pareggio nella serie da parte dei varesini sui comaschi; 24 ore dopo è rivincita comasca, con Figino Serenza che approda agli ottavi di finale.

LIONS DAY – Pegaso Vela e Uisp insieme al timone

Domenica 14 aprile, a Laveno Mombello, i Lions Club della zona C, seconda Circoscrizione del Distretto 108 IB1 si sono ritrovati per il tradizionale “Lions Day”.

Pegaso Vela, club affiliato Uisp da 37 anni, con il patrocinio della Uisp Varese, ha partecipato all’evento in collaborazione con il Lions Club Luvinate Campo dei Fiori, mettendo a disposizione di tutti coloro che hanno voluto avvicinarsi allo sport ed alla vela due imbarcazioni con istruttori nazionali Uisp per uscite di prova sul

Lago Maggiore, che si sono susseguite per tutta la giornata.

Le numerose iniziative realizzate, tra cui anche quelle dedicate a screening e prevenzione sanitaria, sono risultate espressione dei valori e degli scopi del Lions Club International.

Grazie alla sinergia e collaborazione di tutti ne è derivata una giornata di festa, di sport e di aggregazione tra le persone e le famiglie, improntata ed ispirata al servizio umanitario. Valori tutti che da sempre caratterizzano anche Pegaso Vela e Uisp, che anche in questa occasione hanno dunque avuto modo di essere parte attiva nel promuoverli.

PODISMO – Cambiano partenza e arrivo del Bradipozoppo

A causa di problemi logistici indipendenti dagli organizzatori, il Trofeo Bradipozoppo del 1 maggio sposta partenza e arrivo. L’appuntamento sarà alle 7 all’oratorio di Bolladello di piazza Pio XI e non al centro sportivo come inizialmente comunicato. Anche il traguardo sarà all’oratorio. I percorsi saranno i medesimi, di 12 e 5 chilometri, con le lievi modifiche rese necessarie dallo spostamento del ritrovo. Sempre all’oratorio si svolgeranno le premiazioni e sarà allestito il ristoro.

Ricordiamo che le iscrizioni sono in corso fino a domenica online e si potranno effettuare all’oratorio il giorno della corsa dalle 7 fino all’orario della partenza, che sarà alle 9. Per ora si sono già iscritti 150 runners. «Vi aspettiamo numerosi, sicuri che la corsa sarà un bell’evento di sport e di festa» dice il presidente di Bradipozoppo Asd Fabio Taviani. Tutto in prefetto stile Uisp.