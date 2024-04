Pnrr a Busto Arsizio, partiti i lavori a Sacconago e all’ex-conventino. A giugno il palaginnastica

I lavori finanziati con il Pnrr a Busto Arsizio entrano nel vivo. Oltre al cantiere, già ben avviato, delle ex-carceri austroungariche sono iniziati in questi giorni sia il cantiere dell’ex-oratorio di Sacconago che quello del conventino di via Matteotti.

Notizie confortanti arrivano anche dalle altre opere attese come il palaginnastica di Beata Giuliana i cui lavori inizieranno a metà giugno e dall’ex-calzaturificio Borri dove sono stati affidati a dicembre i lavori all’azienda Neocos (anche qui il cantiere dovrebbe partire entro la primavera).

L’ex-conventino di via Matteotti

Il conventino di via Matteotti, in una delle vie più caratteristiche della città, da anni in cerca di rilancio. L’edificio, uno dei più antichi di Busto Arsizio, si trova proprio a metà della via e ospiterà appartamenti e spazi commerciali che serviranno proprio a ridare vitalità ad un angolo di Busto tanto bello quanto poco valorizzato. Costo totale dell’opera: 4,5 milioni.

All’ex-oratorio di Sacconago un polo multifunzionale e un’area feste per il quartiere

Per quanto riguardal’ex-oratorio di Sacconago la struttura verrà riqualificata insieme all’area circostante che diventerà un’area feste per il quartiere mentre l’edificio potrà essere utilizzato per diverse funzioni. L’intero progetto supera i 4 milioni di euro dei quali 3,6 finanziati con il Pnrr.

Palaginnastica, questa volta si parte

Dopo tanti progetti naufragati finalmente si metterà mano definitivamente all’area di Beata Giuliana tra il Sempione e via Minghetti. Sul piatto ci sono quasi 11 milioni di euro per trasformare l’incompiuta per eccellenza nella casa della ginnastica di Busto Arsizio. Il progetto che prevede un palazzetto (ex-novo) idoneo per gare nazionali e internazionali e una palestra polifunzionale (recuperando lo scheletro del Palaghiaccio)