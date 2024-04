Quattro appuntamenti a maggio con lo Sprintz Running di Laveno

ASD SPRInTZ Running Laveno rinnova la segnaletica orizzontale nella ciclabile di Laveno-Cittiglio un anno dopo l’inaugurazione ed invita gli appassionati di corsa a partecipare agli eventi in programma nel mese di maggio 2024, gratuiti ed aperti a tutti.

Si inizia con una corsa libera venerdì 3 maggio, ritrovo ore 19.15 in piazza caduti del lavoro a Laveno Mombello, di 5km o 10km lungo la ciclabile, al termine un piccolo ristoro finale. Si continua a maggio con 4 open day per conoscere l’esperienza del martedì di SPRInTZ, infatti per tutti i martedì del mese si potrà partecipare agli allenamenti di gruppo aperti a tutti i livelli e a tutti gli appassionati di corsa. Un’ora di sport in compagnia tra tecnica, stretching e corsa dove l’importante è offrire a chiunque un’opportunità aggregativa e sportiva, ritrovo ore 19.15 in piazza caduti del lavoro a Laveno Mombello