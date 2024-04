StoryLab è la nuova Giocomerenda a Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio

Attività gratuita per bambini dai 6 ai 12 anni in programma domenica 21 aprile alle ore 15.30 nell’ambito della rassegna Domeniche ai musei

Il titolo della nuova Giocomerenda è Storylab, in programma domenica 21 aprile alle ore 15.30 presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna.

Che storia c’è dietro a un’opera d’arte?

Ogni bambino portà scegliere dalla collezione la sua opera preferita e mettere in moto la fantasia.

Al termine dell’attività, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda bio.

La Giocomerenda Storylab, promossa nell’ambito della rassegna Domeniche ai muse,i è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK

Palazzo Marliani Cicogna è in piazza Vittorio Emanuele II, a Busto Arsizio.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di disdire tempestivamente la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare, contattando la Didattica Museale e Territoriale Città di Busto Arsizio ai numeri 0331 390 242- 349 oppure scrivendo a didattica@comune.bustoarsizio.va.it.

È possibile disdire anche il giorno stesso dell’attività telefonando al museo – 0331 635505 – dalle ore 15.

Per maggiori ingromazioni www.comune.bustoarsizio.va.it