Varesina in caduta libera: il Caldiero passa 2-0 a Venegono

Continua il periodo nero per la Varesina. Il Caldiero si impone per 2-0 al Varesina Stadium. Dopo una prima mezz’ora equilibrata passano in vantaggio i termali con la bella rete di Fasan nata da una bella azione manovrata da Filiciotto e Zerbato, con il numero 10 che ha sfruttato una disattenzione difensiva e tutto solo trafigge Santulli. Un gol molto simile di quello incassato contro la Pro Palazzolo. Dopo cinque minuti Zerbato rifila la seconda stoccata ai padroni di casa con un bellissimo sinistro sotto alla traversa. Accusato il colpo la Varesina a parte qualche timido tentativo di reazione, non riesce a impensierire la retroguardia avversari, la terza meno battuta del Girone B. La classifica adesso si complica per le fenici. La vetta ora dista 6 punti. Inoltre i rossoblù hanno subito il sorpasso da parte del Desenzano e l’aggancio dell’Arconatese al quinto posto. Ora i playoff sono a rischi.

Calcio d’inizio

La Varesina viene schierata da mister Marco Spilli con un 4-2-3-1. A difendere la porta c’è Santulli, davanti a lui ci sono Coghetto, Gritti, Pertosa e Perin. In mezzo la coppia è composta da Grieco e Gatti. A sostegno del ritrovato Manicone ci sono Vitale, Orellana Cruz e Guidetti.

Mister Cristian Soave risponde con un 4-3-3. Tra i pali Kuqi. La linea difensiva è formata da Gecchele, Gobetti, Baldani e Chiggiato. In cabina di regia spazio a Filiciotto, affiancato da Monfdini e Furini. Davanti a formare il tridente ci sono Fasan, Zerbato e Bithene.

Arbitra l’incontro il signor Ciro Aldi di Lanciano coadiuvato dagli assistenti Giannetti e Bertelli.

Primo tempo

Inizia subito a spingere la Varesina con Perin che innesca Gasparri in area che impegna con il destro Kuqi, con Manicone che non riesce ad avventarsi sulla respinta e la difesa allontana. Risposta del Caldiero con Chiggiato che mette un traversone insidioso e Perin salva tutto in angolo. Break rossoblù con Manicone che innesca Gasparri, ma il suo tiro è troppo debole e l’estremo difensore ospite blocca facilmente. I termali si rendono ancora pericolosi con Zerbato che riceve in area e di sinistro calcia in diagonale con la sfera che sfiora il palo alla sinistra di Santulli. Alla mezz’ora passa avanti il Caldioero. Bellissima azione in velocità portata avanti da Filiciotti, che serve di prima Zerbato, che serve Fasan che sbuca dalle retrovie e fa 1-0. Dopo 5’ minuti il Caldiero fa anche il secondo. Splendida transizione di Chiggiato, che serve un defilato Zerbato che si accentra e con il sinistro mette il pallone sotto la traversa. Dopo due minuti di recupero si chiude la prima frazione di gioco con il Caldiero che conduce per 2-0.

Secondo Tempo

La Varesina cerca di riaprirla subito e spinge in avanti, ma non riesce a creare molti problemi alla ben organizzata difesa del Caldiero, la terza meno battuta del girone. Vitale prova ad imbucare per Manicone, che viene sbarrato sul più bello da Baldani. Poi il neoentrato Ciuffo arriva sul fondo la mette bassa e tesa, ma anche stavolta la retroguardia gialloverde è attenta e non fa passare la sfera diretta al centro dell’area per il numero 9 rossoblù. Una volta che la reazione d’orgoglio della Varesina si è affievolita, gli ospiti gestiscono la gara con tranquillità, senza rischiare nulla e si fanno vedere con qualche ripartenza come in occasione del tiro in diagonale di Orfeini. A tre minuti dal termine Sali prova la botta da fuori area, ma il pallone termina altissimo. La partita si conclude una volta trascorsi i 4 minuti di recupero. Caldiero Terme batte Varesina 2-0.

VARESINA – CALDIERO TERME 0-2 (0-2)

Marcatori: 30’ pt Fasan, 35’ pt Zerbato

Varesina (4-2-3-1): Santulli: Coghetto, Gritti (1’ st Ciuffo), Pertosa (26’ st Polenghi), Perin; Grieco, Gatti; Vitale (16’ st Buzzetti), Orellana Cruz (1’st Sali), Gasparri (35’ st Oboe); Manicone. A disp.: Borin, Carrino, Olivieri, Oboe, Rodolfo Masera. All.: Marco Spilli.

Caldiero (4-3-3): Kuqi; Chiggiato, Gobetti, Baldani, Gecchele (38’ st Rossi); Mondini, Filiciotto, Furini (30’ st Orfeini); Bithene (30’ Cherubin), Zerbato 23’ st Arma), Fasan (19’ st Amoh). A disp.: Aldegheri, Turano, Formichetti, Hoxha. All.: Cristian Soave.

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano (Giannetti e Bertelli)

Angoli: 3-3. Ammonizioni: Zerbato (CT), Orellana Cruz e Sali (V). Recupero: 2’+ 4’

Risultati 34° Giornata Girone B Serie D

Brusaporto – Piacenza 0-2, CASTELLANZESE – PONTE SAN PIETRO 2-5, Virtus CBG – Club Milano 2-2, Clivense – Caravaggio 1-0, Folgore Caratese – Desenzano 0-2, Real Calepina – Legnano 0-0, Tritium – Arconatese 0-1, Casatese – Pro Palazzolo 2-1, VARESINA – CALDIERO 0-2, Villa Valle – Crema 4-2

Classifica

Piacenza 66, Caldiero 65, Pro Palazzolo 63, Desenzano 62, VARESINA e Arconatese 60, Brusaporto 50, Villa Valle, Casatese e Folgore Caratese 48, Clivense 46, Virtus CGB 45, Club Milano 42, Caravaggio 40, Real Calepina e CASTELLANZESE 38, Legnano 34, Tritium 28, Crema 27, Ponte San Pietro 24.