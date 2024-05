A vedere la “Luna piena dei fiori” dalla vetta del monte Chiusarella

Il plenilunio di Maggio è chiamato Luna dei Fiori (Flowers Moon) o Luna della Coppia perchè segna il ritorno della stagione calda e della fertilità, dell’abbondanza. E’ il mese dei fiori, dei sapori, dei piaceri e degli amori.

Il ciclo vegetale è nel pieno della vitalità e già si prepara a dare i frutti, tutta la natura è in fase espansiva, in questo tripudio di fiori, profumi e colori. È un periodo che ci seduce con la sua abbondanza mentre il sole già caldo ma non soffocante ci accarezza la pelle con raggi morbidi e avvolgenti.

Ma perché si chiama luna Piena dei fior?

Sono i nativi americani a dare un nome alla luna piena di ogni mese. Quella di maggio, la Luna dei Fiori è così chiamata secondo le loro credenze per l’abbondanza delle fioriture che dipingono il paesaggio di tanti colori.

In altre tribù e in altre culture è anche chiamata la Luna del Latte o Luna della Semina del Mais.

La prima perché con l’abbondanza delle varie erbe legate al periodo, gli animali potevano mangiare più erba e quindi arricchire di più il latte rendendolo più gustoso.

La seconda chiaramente legata alla semina del mais.

La particolarità meravigliosa che contraddistingue un’escursione con la luna piena è la possibilità di camminare al rientro con quella luce quasi “surreale ”che è il chiaro di luna.

Una sensazione suggestiva e bellissima.

-Partenza dalla piazza Don Essi (Bregazzana) alle ore 20,30 e rientro previsto al Massimo alle ore 00,30 circa.

-Lunghezza percorso circa 11 km e dislivello di circa 400 metri.

Per chi lo desidera dalle ore 19 può cenare anche con pizza alla locanda di Bacco,con prenotazione.

RACCOMANDIAMO

-scarponcini e bastoni da trekking con abbigliamento adeguato alla stagione.

Portare un capo antivento nello zaino.

-essendo all’interno del Parco del Campo dei Fiori i cani devono essere tenuti rigorosamente al guinzaglio.

-torcia

-Per una maggiore vostra sicurezza vi chiediamo di ascoltare i consigli dei vostri accompagnatori e di non prendere iniziative personali durante il percorso senza averli prima consultati.

-La quota di partecipazione compresa di assicurazione è di euro 2,50 i quali verranno utilizzati X acquistare materiale inerente ai progetti della nostra associazione.

-percorso anche x bambini da 8 anni in su abituati a camminare

-X qualsiasi info contattare il numero 3406105601 (Nazzareno)

-in caso di condizioni meteo non favorevoli l’evento sarà annullato

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo al link sottostante.