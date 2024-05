Alessandro Ferrazzi in piazza a Samarate con i suoi sostenitori

Si apre l’ultimo mese di campagna elettorale e Alessandro Ferrazzi lo “inaugura” con un momento che più che di politica sa quasi di festa, nella piazza centrale di Samarate.

Il candidato sindaco del centrosinistra ha raccolto i suoi sostenitori, i simpatizzanti, qualche curioso, per un momento accompagnato dalla musica dal vivo.

Un modo per “serrare i ranghi” per questo periodo più intenso, con tutte le sue tre liste: quella del Pd, quella della storica civica Samarate Città Viva, ma anche la nuova lista “generazionale” Giovamenti, composta da under 30, i più under 25.



«C’è chi ha diversi anni di esperienza politica e chi si approccia per la prima volta con entusiasmo. Nel nostro progetto ha creduto un gruppo di giovani che ha sentito l’esigenza di mettersi in gioco per dare voce ad una fascia della nostra comunità troppo spesso poco considerata ma che rappresenta il futuro».