Buyback: perché le società riacquistano azioni?

Articolo a cura di Luca Leone del Liuc finance and investment club

—————————

Introduzione

Un riacquisto di azioni avviene quando la società emittente rimborsa agli azionisti il valore di mercato per ogni azione, riacquisendo così una parte delle azioni precedentemente distribuite tra gli investitori pubblici e privati. Tale operazione può essere condotta acquistando le azioni sul mercato aperto o direttamente dagli azionisti stessi. Nel corso degli ultimi decenni, il riacquisto di azioni ha superato i dividendi come metodo preferito per restituire liquidità agli azionisti. Tuttavia, mentre anche le società più piccole possono optare per questa strategia, è più comune che siano le grandi società blue-chip a farlo, considerando i costi associati a questa operazione.

Preservare il prezzo delle azioni tramite Buyback

Gli azionisti generalmente desiderano un flusso costante di dividendi in aumento dalla società, mentre uno degli obiettivi principali degli amministratori è massimizzare la ricchezza degli azionisti. Tuttavia, devono bilanciare le aspettative degli azionisti con la necessità di rimanere flessibili in caso di rallentamento economico. Per quale motivo alcuni amministratori preferiscono i riacquisti di azioni ai dividendi? Se l’economia rallenta o entra in recessione, una società potrebbe vedersi costretta a tagliare i dividendi per preservare la liquidità, il che inevitabilmente porterebbe a una vendita delle azioni da parte di investitori orientati al dividendo. Tuttavia, se la società decidesse di riacquistare un numero inferiore di azioni, ottenendo così la stessa conservazione del capitale di un taglio dei dividendi, è probabile che il prezzo delle azioni subisca meno conseguenze. Impegnarsi a pagare dividendi con incrementi costanti farà sicuramente salire il valore delle azioni di una società, ma la strategia dei dividendi può rivelarsi un’arma a doppio taglio. In caso di recessione, i riacquisti di azioni possono essere ridotti più facilmente dei dividendi, con un impatto decisamente meno negativo sul prezzo delle azioni.

Apple annuncia il più grande buyback della storia di Wall Street

L’annuncio di Apple riguardo al più grande buyback della storia di Wall Street, del valore di 110 miliardi di dollari, solleva diverse considerazioni significative. Innanzitutto, evidenzia la fiducia della società nella propria posizione finanziaria e nella prospettiva di crescita futura. Il fatto che Apple sia disposta a investire così massicciamente nel riacquistare le proprie azioni indica una convinzione salda nella solidità a lungo termine del proprio business e nella capacità di generare valore per gli azionisti. L’entità del buyback supera persino la capitalizzazione di mercato di società come Boeing, sottolineando il dominio e l’influenza di Apple nell’ecosistema finanziario globale. Questo dimostra anche la flessibilità finanziaria di Apple nel gestire il proprio capitale e nell’adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.

Conclusioni

Dal punto di vista strategico, il buyback di azioni può essere interpretato come un’opportunità per le società, quali Apple, per ottimizzare la struttura del capitale e migliorare i rendimenti degli azionisti. Riducendo il numero di azioni in circolazione, la società aumenta il valore per azione, il che potrebbe potenzialmente stimolare il prezzo delle azioni nel lungo periodo. Questo potrebbe anche riflettersi positivamente sulle metriche finanziarie chiave, migliorando la sua posizione competitiva e la percezione degli investitori.

Fonti

Investopedia, Stock Buybacks: Why Do Companies Buy Back Shares? https://www.investopedia.com/ask/answers/042015/why-would-company-buyback-its-own-shares.asp Bloomberg, Apple’s $110 Billion Stock Buyback Plan Is Largest in US History. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-02/apple-s-110-billion-stock-buyback-plan-is-largest-in-us-history?srnd=technology-vp&embedded-checkout=true