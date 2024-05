Due supplementari premiano i Roosters: Varese è ai quarti di finale

Al termine di una partita che sembrava poter essere infinita, i Varese Roosters vincono la terza partita alle finali nazionali Under 19 e si qualificano direttamente ai quarti di finale in programma venerdì 3 maggio.

I giovani biancorossi hanno dovuto attendere il 50′ – ovvero di due tempi supplementari – per avere ragione di una indomabile Vis2008 Ferrara: 97-93 il risultato conclusivo per la squadra di coach Roncari che resta così imbattuta e vince il Girone B della competizione tricolore organizzata in provincia di Siena.

L’uomo chiave del match è stato Elisee Assui (foto: FIP) che manda a referto una partita da 39 punti in 43′ di impiego. L’ala già nel giro della prima squadra dell’Openjobmetis ha tirato con percentuali non ottimali ma si è preso le responsabilità maggiori di un gruppo che ha avuto, come nelle gare precedenti, punti importanti dal duo Tapparo-Bottelli (17 e 15 punti ciascuno).

Doppia cifra anche per l’utilissimo Golino che ha sfiorato la seconda “doppia doppia” del suo torneo con 10 punti e 9 rimbalzi. Quattro uomini in doppia cifra anche per i ferraresi con Sankarè a quota 24 con 14 rimbalzi, mentre Romondia ha aggiunto 21 punti per i suoi.

Ora, come detto, Varese è una delle quattro formazioni già qualificate per i quarti di finale: venerdì alle 20 i Roosters disputeranno il match alle ore 20 al palasport di Chianciano Terme tra contro la vincente dello spareggio tra la seconda classificata del Girone D e la terza del Girone C. L’obiettivo di entrare tra le prime otto in Italia è intanto già nel cassetto: vedremo se il gruppo di Roncari – orfano di Zhao volato in Cina per un camp della sua nazionale – riuscirà a centrare anche la semifinale.