Roosters Varese, secondo successo alle finali nazionali U19

Seconda partita e seconda vittoria per i Varese Roosters alle finali nazionali U19 di basket in corso tra Chianciano Terme e Chiusi, nel Senese. I giovani biancorossi di coach Roncari hanno battuto l’Estra Pistoia per 86-72 e hanno per lo meno già staccato il pass per gli spareggi (di fatto, gli ottavi di finale).

Varese ha iniziato in testa nel primo quarto ed è quindi poi rimasta sempre avanti nel punteggio, aggiungendo via via qualche lunghezza di margine sui toscani, coriacei ma non in grado di recuperare. Dopo il +10 di metà partita i Roosters hanno allungato sino al +22 portando così a casa senza patemi il secondo referto rosa.

Top scorer biancorosso Elisee Assui, autore di 25 punti con 10 rimbalzi ma ancora – insolitamente – inceppato dall’arco (0/6 dopo lo 0/9 all’esordio). In doppia cifra altri due componenti del quintetto base, Edoardo Bottelli (17 punti) e Matteo Tapparo (13). Da segnalare che ben 11 giocatori varesini sono andati a segno (il solo Avvinti senza punti, ma in meno di 3′ di impiego).

Ora i Roosters si giocheranno il primato nel girone B contro Ferrara che nel frattempo ha sconfitto Villafranca e comanda il raggruppamento insieme ai biancorossi. Chi vince lo scontro diretto del 1° maggio (ore 18) va direttamente ai quarti di finale e, cosa importante, potrà godere di un giorno di riposo.