Escursione nel Parco Pineta con “Quelli della notte”

Sabato 25 maggio a Castelnuovo Bozzente una passeggiata tra lucciole, rapaci e non solo

Il bosco dopo il tramonto, ambiente ricco di vita e di fascino… una passeggiata tra lucciole, rapaci e non solo.

(Munirsi di torcia elettrica)

Ritrovo: Sede Parco, via Manzoni 11 – Castelnuovo Bozzente (CO)

Ritrovo ore: 20:30

Durata: 2h 30min

Si consigliano abbigliamento e calzature consone ad una escursione in ambiente boschivo. L’ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose nel corso delle escursioni.

Cosa fare per partecipare?

1. sulla piattaforma www.eventbrite.it nel profilo dedicato al Parco Pineta (https://www.eventbrite.it/…/parco-della-pineta-di…); la medesima pagina è raggiungibile anche cliccando sulla voce “Biglietti” del presente evento. Registrati all’escursione e attendi l’email di conferma;

2. indossa abbigliamento e calzature consone ad una escursione in ambiente boschivo.

3. raggiungi il punto di ritrovo e comunica il nominativo indicato all’atto della prenotazione. Non serve stampare alcun biglietto!

Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!