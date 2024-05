Evento creativo per promuovere l’Integrazione e la cittadinanza con Auser Busto Arsizio

Il 30 maggio alle ore 15.00, il parco del Museo del Tessile ospiterà un evento speciale organizzato da Auser Busto Arsizio, in collaborazione con diverse associazioni locali, tra cui Spazio Arte C. Farioli. L’evento, denominato “T-ESSERE: Incontro Creativo tra Fili e Relazioni”, segna la conclusione del laboratorio di cucito del progetto “Donne e Minori tra Integrazione e Cittadinanza”.

Questo progetto ha visto la partecipazione attiva delle mamme, con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e culturale attraverso attività creative e collaborative. L’evento del 30 maggio rappresenta un’occasione unica per mettere in mostra i risultati di questo percorso, celebrando la diversità e la creatività.

Durante l’incontro, ci sarà un laboratorio di Fiber Art curato da Giovanna Massironi, in collaborazione con Spazio Arte C. Farioli. Questa attività è pensata per promuovere l’incontro tra persone di diverse età, risorse e culture, incentivando la creatività e la sperimentazione di una pluralità di linguaggi.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a questo momento di condivisione e scambio culturale. In caso di pioggia, l’incontro si terrà presso la sede di Auser in via Volta 5.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento, è possibile contattare gli organizzatori tramite email all’indirizzo spaziosincontro.bustoarsizio@gmail.com.