Fratelli d’Italia presenta la sua lista e le sue idee per la sicurezza a Samarate

Fratelli d’Italia terrà venerdì 24 maggio la seconda presentazione della lista dei candidati per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno a Samarate. Appuntamento alle ore 18:30 al circolo 43 di Verghera (nella foto: l’incontro di venerdì con Andrea Pellicini, Emanuele Antonelli e Marco Colombo).

«Durante l’incontro, verranno presentati i candidati che si impegneranno a rappresentare la comunità di Samarate, proponendo un programma elettorale incentrato sul miglioramento della qualità della vita nel nostro comune. L’evento sarà anche un’importante occasione per affrontare un tema cruciale per la Città di Samarate e di massima importanza per il nostro partito: la sicurezza. Discuteremo della sicurezza cittadina, ambientale e stradale, analizzando le problematiche attuali e proponendo soluzioni concrete».

«Interverranno come relatori: l’onorevole Riccardo De Corato, noto per il suo impegno nel migliorare la sicurezza urbana e promuovere politiche efficaci per la tutela dei cittadini. L’assessore regionale Francesca Caruso, che porterà la sua esperienza e competenza in ambito regionale, con particolare attenzione alla sicurezza ambientale. Il presidente di SOS Italia Paolo Bocedi, che condividerà la sua esperienza nella gestione delle emergenze e nella promozione della sicurezza stradale».

«Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo importante incontro, per condividere idee e progetti volti a garantire un futuro più sicuro per tutti i cittadini di Samarate».