Gabriel Soares verso le Olimpiadi passando per Besozzo

Uno degli atleti della nostra provincia già certi di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi è Gabriel Soares. Specialista del canottaggio, Soares ha 27 anni ed è nato in Brasile ma si è trasferito da molti anni nel nostro Paese e gareggia per la Nazionale dell’Italia.

Dopo aver vissuto a Bellagio, Soares è giunto nel Varesotto: ha abitato per diverso tempo a Daverio e ora vive a Besozzo dove è stato accolto in Municipio con tutti gli onori del caso e dove, con la cittadinanza nel Comune del Medio Verbano, ha ricevuto anche l’incoraggiamento per Parigi 2024. Presenti alla breve cerimonia il sindaco Gianluca Coghetto, l’assessore allo sport e ai giovani Francesca Pianese e il presidente della Federcanottaggio Lombardia, Leonardo Binda.

Soares è tesserato per la Marina Militare e forma con il sardo Stefano Oppo il “doppio pesi leggeri” dell’Italia che sarà ai Giochi con l’obiettivo di andare in finale ma anche con qualche speranza di medaglia in una specialità che – essendo l’unica dei “PL” – prevede una concorrenza molto forte. E quindi dal pronostico particolarmente difficile. Nel 2024 Soares e Oppo hanno vinto l’oro nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Varese ad aprile e l’argento ai recenti campionati Europei di Szeged in Repubblica Ceca.

La qualificazione per le Olimpiadi è invece arrivata nel 2023 quando Soares-Oppo hanno vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di Belgrado, ottenendo così di diritto la carta olimpica (lo stesso percorso effettuato da Nicolò Carucci, milanese della Canottieri Gavirate che rema sul quattro di coppia senior). A Besozzo, intanto, è iniziato il conto alla rovescia per sostenere il neo-cittadino nelle regate di Parigi.