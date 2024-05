Incidente sulla Mornera a Gallarate, lunghe code

Incidente stradale senza feriti ma con lunghe code a Gallarate, nella zona del ponte della Mornera: lo scontro è avvenuto alle 17.30 dal lato di Sciarè, all’incrocio con via Pier Capponi, punto già teatro di episodi simili (foto d’archivio).

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa gallaratese: non ci sono stati feriti, le persone sono state controllate e medicate sul posto.

In compenso si registrano grandi rallentamenti, sia dal lato di Sciarè, che all’altro capo del ponte, a Madonna in Campagna, oltre che sul viadotto vero e proprio, in direzione Sciarè.