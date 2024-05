Inox Team Saronno Softball: pareggio con Bollate e vittoria con Castelfranco Veneto, ora tocca a Collecchio e Forlì

5 vittorie ottenute in 6 partite disputate, secondo posto solitario nella Serie A1 Softball e l’idea che i margini di miglioramento siano ancora tanti e importanti. In attesa di conoscere se le partite di mercoledì 1° maggio contro il Collecchio saranno disputate per via del forte maltempo previsto in Emilia tra pochi giorni, la Inox Team Saronno Softball si gode gli ottimi risultati ottenuti nell’ultimo tour de force di partite che l’hanno vista protagonista.

Dopo la doppietta ottenuta nel derby contro il Caronno, Marrone e compagne hanno costretto al pareggio la capolista Bollate a Ospiate (11-7 e 0-6), infliggendo la prima sconfitta stagionale ad una delle grandi pretendenti al titolo della stagione. Sabato, invece, la Inox Team ha ottenuto altre due importanti vittorie – 8-3 e 7-0 – sul campo del Castelfranco Veneto, che nella scorsa stagione aveva costretto a più di un stop le ragazze del presidente Rotondo.

“Siamo ancora a inizio stagione, quindi è ancora presto per fare bilanci o altro, ma è innegabile che siamo molto felici del rendimento della squadra e soprattutto del lavoro che viene svolto durante la settimana” commenta proprio Massimo Rotondo, presidente della Inox Team Saronno. “Abbiamo affrontato due super squadre come Caronno e Bollate ottenendo tre vittorie importanti per morale e classifica, anche in ottica Coppa Italia. Molto bene sono andate anche le due gare disputate contro le Thunders, da sempre avversario capace di metterci in difficoltà. La strada intrapresa, grazie all’ottimo lavoro del manager Cirimele e del suo staff tecnico, è quella giusta. Non ci resta che continuare su questo passo”.

Le prossime sfide in programma sono a Collecchio, mercoledì 1° maggio alle ore 16, e sabato 4 a Forlì contro le campionesse in carica dell’Italposa.

“Ci aspettano altre due serie particolarmente toste. Il Collecchio, squadra di qualità, avrà voglia di rialzarsi in classifica dopo un inizio particolarmente difficile mentre il Forlì è la squadra campione in carica contro cui abbiamo dato vita sempre a grandi duelli e partite decise all’ultimo lancio. Sarà come sempre particolarmente stimolante affrontarlo”.