Le “Botteghe Aperte” raccontano il bello di Gorla Minore

Bancarelle, punti ristoro, animazione per i bambini, musica dal vivo, stand di associazioni e dei commercianti: si potrebbe fare un elenco di tutto ciò che si poteva trovare per le strade di Gorla ieri, domenica 19 maggio, durante Botteghe Aperte, ma non basterebbe.

Non basterebbe per descrivere lo sguardo sereno della gente nel vivere appieno il proprio paese, a volte scoprendolo e riscoprendolo a piedi.

Galleria fotografica Botteghe Aperte, tutti per strada a Gorla Minore 4 di 20

Via le auto, strade principali chiuse al traffico, una giornata di sole (ma, chiariamolo: anni addietro l’evento si rivelò un successo anche con tempo incerto e un po’ di pioggia) e il desiderio di rivolgere lo sguardo a tutto ciò che Gorla Minore ha da offrire a chi lo sa cogliere.

E’ con questo sentimento che, oltre dieci anni fa, l’associazione “Gorla che lavora” – che riunisce commercio, artigianato e piccola industria locale – diede vita a una manifestazione che, negli anni, è entrata di diritto fra le giornate più attese dai gorlesi.

«Anche quest’anno la popolazione ha risposto al nostro invito ed è stata una gran bella giornata – ha commentato con un sorriso ricco di soddisfazione Mauro Elzi, presidente di “Gorla che lavora” – siamo riusciti a far divertire bambini, adulti e anziani, tutti felici di vivere il loro paese: questo è il commercio locale”.

Mauro Elzi, Michela Terzi e Barbara Rizzo, di “Gorla che lavora” , alla regia dell’apprezzata manifestazione

Celebrare quanto questo paesino sia vivo, dunque: questo l’obiettivo. Riuscitissimo, osservando i visi compiaciuti degli organizzatori, dei cittadini e perfino dei “furestè”, coloro che risiedono nei comuni limitrofi e sono tornati a casa decantando la vitalità di Gorla.

Certo, Botteghe Aperte è una festa, cade di domenica e prevede bancarelle e chiusura delle strade, che nella quotidianità non ci sono.

Ma il messaggio lanciato dalla “Gorla che lavora” e dalle associazioni è uno e importante: quei prodotti così interessanti sulle bancarelle dei negozianti ci sono tutto l’anno nella bottega sotto casa, così come il barbiere simpatico che ti ha tagliato i capelli per strada.

Il buon piatto che hai gustato nei tavoli per la via è stato preparato da ristoranti o negozi alimentari che tirano su le saracinesche ogni giorno.

I volontari che hanno regalato sorrisi e gentilezza a te che camminavi per via Roma e via Veneto, danno vita ad associazioni vitali e piene di entusiasmo, alle quali anche tu potresti dare una mano – nei modi e nei tempi che puoi mettere a disposizione – o almeno offrire riconoscenza.

La musica e i balli che ti hanno intrattenuto in questo giorno di festa sono presenti con corsi ed eventi tutto l’anno.

La Gorla Minore messa in vetrina oggi, con fiocchi e merletti, in realtà, c’è sempre. Basta aver voglia di scoprirlo.

Botteghe Aperte lo ha ricordato ancora una volta.