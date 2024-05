Il 13enne Leonardo suona la batteria e tutta Gorla Minore balla

Domenica 19 maggio, passeggiando per via Roma e via Veneto, chiuse al traffico per la manifestazione gorlese Botteghe Aperte, in tanti si chiedevano se nel pomeriggio ci sarebbe stato lo stesso gruppo musicale dello scorso anno.

«Chissà se tornerà la band dei VerdErame e, con loro, quel giovanissimo musicista che ci aveva fatto ballare».

In effetti, l’edizione 2023 dell’evento era stata arricchita dall’esibizione di un talentuoso 12enne che, alla batteria, aveva lasciato tutti a bocca aperta.

Leonardo – questo il suo nome – è tornato davvero a Gorla Minore, acclamato dai tanti che lo hanno riconosciuto: durante l’esibizione della band ha preso le bacchette, infilato una parrucca colorata in testa e si è messo a suonare.

La festa è così proseguita a ritmo di rock, molti hanno ballato, altri si sono fermati dalla passeggiata per ascoltare i brani interpretati dal gruppo, ammirando gli ottimi musicisti e la performance del giovanissimo batterista.

Alla fine del concerto lo si è visto accogliere complimenti da tante e tante persone, con un sorriso sul volto e il cuore colmo di gratitudine. Il linguaggio della musica sa regalare emozioni e arrivare in alto. Fino al cielo.

Questa edizione di Botteghe Aperte, la festa che celebra commercio, artigianato e piccola industria locale, si è rivelata un successo come le annate precedenti, con la gente scesa in strada per godersi il bello di Gorla: la musica di Leonardo e del resto della band dei VerdErame non hanno fatto altro che rendere tutto ancora più magico.