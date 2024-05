Mario Lainati alla guida del Maga: è il nome scelto dal sindaco di Gallarate

«Ho individuato nel notaio Mario Lainati, stimato professionista, la persona che possa ricoprire questo ruolo». Così nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 maggio, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha comunicato alla sua maggioranza la scelta del nuovo presidente del museo Maga, o meglio della Fondazione Zanella, forma giuridica dell’istituzione museale.

Un ritorno, per il mondo della cultura gallaratese: da sempre appassionato di arte e di cultura, Lainati fu infatti nominato nel 2005 presidente della Fondazione Culturale 1860 Gallarate città, poi chiusa nel 2011 per la difficile situazione finanziaria. Professionista e tecnico, ma non solo: Lainati è anche socio attivo all’interno Premio Città di Gallarate ed è stato l’ideatore dal punto di vista giuridico dell’Associazione Amici del Maga.

Per i suoi legami con il mondo economico – dice la nota inviata alla maggioranza nel pomeriggio – viene definito da Cassani «un’ottimo ambasciatore» per il museo anche fuori dal contesto cittadino. Cassani ha parlato con il notaio, che si è riservato sulla risposta, chiedendo qualche giorno per la valutazione.

Da mesi ormai si discuteva delle ipotesi della nomina, che spetta al sindaco ma su cui c’è stato anche un certo dibattito, anche con l’assessora alla cultura Francesca Caruso, gallaratese nominata assessora regionale alla Cultura (che oggi tra l’altro festeggia proprio al Maga un anno di incarico): Caruso e Fratelli d’ITalia puntavano sul filosofo Aldo Colonetti, già nel board dell’Istituto Europeo Design e della Triennale.

Anche per questo Cassani sottolinea nel suo messaggio alla maggioranza che si è cercata una figura lontana dalla politica in senso stretto, ma una «persona stimata» con un profilo più legato al mondo imprenditoriale e cittadino e con possibilità di dedicarsi da vicino al museo.