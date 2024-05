Massimo Porotti presenta squadra e programma: appuntamento venerdì 17 maggio

Venerdì 17 maggio, primo appuntamento in Sala Fallaci a Biandronno alle 20:30 per la presentazione della lista “Centro Destra e Civici – Prorotti Sindaco”.

«Le nostre parole chiavi sono: Attenzione, Responsabilità e Partecipazione. Al termine della presentazione ci sarà un piccolo rinfresco per inaugurare l’apertura della nostra campagna elettorale» spiega il sindaco uscente e ricandidato Porotti che annuncia la presentazione di un programma “oculato ed ambizioso” per il prossimo quinquennio.

«In questi anni abbiamo lavorato – dichiara Porotti – tra le mille difficoltà, che hanno messo in subbuglio il mondo intero, sempre a sostegno dei nostri cittadini riducendo l’indebitamento del nostro Comune e mettendo a terra progetti per il nostro paese per circa 1,5 mln di euro grazie alla nostra capacità di intercettare bandi regionali per importi significativi. Il programma che abbiamo presentato per i prossimi cinque anni si impegna a mantenere un approccio lungimirante ottimizzando la spesa corrente, migliorando e aumentando l’offerta di servizi e promuovendo la sinergia tra pubblico e privato. L’obiettivo della nostra squadra è terminare e migliorare ciò che abbiamo iniziato in questi cinque anni e continuare a mettere in campo progetti per aumentare il benessere e l’inclusività nel nostro paese».