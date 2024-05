Oltre cento contratti preliminari per l’AW09 l’elicottero digitale di Leonardo

Leonardo, azienda leader nel settore aerospaziale, ha annunciato nuovi accordi di distribuzione per il suo elicottero monomotore AW09 e nuovi ordini per altri modelli durante il salone Ebace 2024 a Ginevra.

Léman Aviation e Sloane sono stati nominati distributori ufficiali dell’AW09 in Europa, con Sloane che ha già firmato contratti preliminari per nove AW09 per il mercato britannico e irlandese. Léman Aviation, con una presenza forte in Svizzera, Francia e Montecarlo, aveva già firmato contratti preliminari per dieci AW09 nel 2023.

In India, Universal Vulkaan Aviation ha firmato contratti per cinque AW09 e altri tre elicotteri (AW109, AW169 e AW139), con consegne previste per il 2025 e il 2026. Questo fa parte di un accordo quadro per l‘acquisto di dieci elicotteri nei prossimi tre anni.

L’AW09 ha ottenuto oltre 100 contratti preliminari e continua a ricevere risposte positive grazie alle sue caratteristiche avanzate e multiruolo. Leonardo e Blueberry Aviation stanno considerando di estendere la collaborazione in Europa centrale e meridionale per includere l’AW09 nel loro portafoglio.

Durante l’Ebace, un mock-up dell’AW09 in configurazione Vip-corporate è stato esposto, suscitando grande interesse. Questo velivolo, progettato come elicottero digitale, offre capacità di raccolta e analisi dei dati per supporto tecnico e manutenzione, migliorando l’efficienza e la sicurezza del volo.