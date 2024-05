Prosegue la stagione concertistica del Conservatorio G. Puccini di Gallarate presso il Teatro del Popolo (via Palestro, 5), dedicata a Puccini e Fauré.

Si parte dal giorno 11 alle 17:00 con il Coro degli studenti del Conservatorio, accompagnati dall’organista Federico De Lauro e diretti dal M° Andrea Cappellari. Verranno eseguite musiche di Haydn, Mozart, Mendelssohn e Fauré alla chiesa S. Francesco di Gallarate. Seguirà giorno 26 alle ore 16:00 una replica del concerto alla chiesa dei Frati Minori di Busto Arsizio.

Con il 13 alle ore 18:00 si dà il via alla “Puccini Week” e il Coro e l’Orchestra Majno apriranno le danze con il loro concerto “Maj…no alla Musica”; il 15 alle 19:00 va in scena il concerto “Puccini e l’esotismo francese”, a cura delle classi di canto, proposta nata nell’ambito della terza edizione dell’Erasmus+ Project, in collaborazione con l’Accademia di Musica di Lubiana, la Southern Maine University di Portland e il Conservatorio “Boito” di Parma; il 16 un doppio appuntamento: alle 15:30 vi sarà l’evento “Incontri con l’autore”, seminario di ricerca sul linguaggio contemporaneo a cura di Franco Cavallone; mentre alle ore 20:30 andrà in scena “Concerto Pucciniano”, un concerto a cura degli studenti delle classi di canto del nostro ConservaTorio G. Puccini; il 17 e il 18 dalle ore 18:00 alle ore 20:30, tornano i concerti delle scuole del nostro territorio; il 27 alle 20:30 vi sarà il concerto della pianista Deng Fuke, studentessa del nostro Conservatorio di Gallarate e del Central Conservatory of Music di Pechino; il 29 alle 20:30 il pianista e maestro Andrea Micucci si esibirà nel concerto “Gli improvvisi di Fauré e Scriabin. Germogli di una nuova estetica”; il 30 a cura della classe di flauto vi sarà il concerto “Eredità musicali. Musiche per flauto e piano di Fauré, dei suoi maestri e dei suoi allievi”.

Nel mese di maggio è previsto anche un appuntamento con Vinyl Vintage Venue: lunedì 27 il M° Giancarlo Parodi presenta “J.S. Bach legge Vivaldi”, ascolto guidato in presenza e online alle ore 19:00.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito.