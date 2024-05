Scatta da Busto Arsizio il Giro Podistico del Varesotto

L’attesa per l’edizione numero 24 del Giro Podistico del Varesotto sta finalmente per terminare. Martedì 21 maggio si disputa infatti il “Serale di Busto Arsizio”, una gara Nazionale di 5000 metri che da quest’anno si disputa sotto l’egida della Fidal, che costituisce la prima tappa del “Giro”. A seguire si terrà anche una 5000 metri non competitiva, il “Memorial Francesca Pirali”, una ragazza bustese deceduta in un tragico incidente stradale a gennaio 2022.

Il programma prevede il ritrovo dalle ore 19.30 in via Manara a Busto Arsizio, presso le piscine. Alle 20.30 scatterà la 5000 metri Fidal e a seguire spazio al 3° Memorial Francesca Pirali. Durante il corso dell’evento sarà garantita un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Busto Arsizio con personale, defibrillatore e medico. Lungo il percorso è prevista l’assistenza di volontari P&C PodismoeCazzeggio (la società che organizza il “Serale”), della Polizia Locale e della Protezione Civile del comune di Busto Arsizio. All’arrivo è previsto un ristoro finale.

La manifestazione sarà aperta alle 19.30 dal “Bimbo Giro” per bambine/i nati dal 2018 e a seguire dal “Mini Giro” per ragazze/i nati dal 2011 al 2017. Tutte le informazioni sull’evento agonistico sono presenti sul sito del Giro del Varesotto, al link www.atletica-casorate.it .

Le iscrizioni si apriranno alla partenza di via Manara dalle 19.15 e la quota prevista è di 5 euro. In alternativa sarà possibile iscriversi online sul sito www.podismoecazzeggio.it oppure al negozio Pronutri in Via Cattaneo 2 a Busto Arsizio entro sabato 18 maggio. Parte del ricavato sarà devoluto alla Lilt di Busto Arsizio.